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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Trabzon’un Çaykara ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobildeki Mustafa Tanrıkulu (50) hayatını kaybetti, sürücü Mustafa Türkoğlu (65) yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü mask
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Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Köknar Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FJS 145 plakalı otomobil, sürücüsü Mustafa Türkoğlu’nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçta bulunan Mustafa Tanrıkulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Bulunduğu yerden yaralı çıkartılan sürücü Türkoğlu ise ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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23 May 2024 - 13:13 DHA Trabzon- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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