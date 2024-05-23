"Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi"

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada, 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 1048 olduğu söyledi. Çok yönlü ve katmanlı güvenlik sistemiyle hudutların da kesintisiz bir şekilde korunduğunu belirten Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 10'u terör örgütü mensubudur. 1390 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 345'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55 bin 507 olmuştur" diye konuştu.

'FİLİSTİN'İ TANIMA KARARLARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Aktürk, "7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik orantısız ve acımasız saldırılarını sürdüren İsrail, daha fazla masum Filistinli ölmeden bir an evvel saldırılarını durdurmalı, Filistin halkının ihtiyacı olan insani yardımların girişine izin vermelidir. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulme uluslararası toplumun artık dur demesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor; bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararlarını uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın bir gereği olarak memnuniyetle karşılıyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin, sadece barış için değil, hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şarttır" ifadelerini kullandı.

'OMTAS VE AVCI'NIN KABUL FAALİYETLERİ TAMAMLANDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, hemen her alanda geliştirilen ve üretilen yerli ve milli savunma sanayi sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerini daha da artırdığını işaret eden Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı; muhtelif miktarda Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L), Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Silah Sistemi, Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi (AVCI) ile Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsizin (ÇBSMT) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Sonuç olarak başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" dedi.

MAKAM ARACIYLA İNSAN KAÇAKÇILIĞINA SORUŞTURMA

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bakanlık kaynakları, Suriye'de görev yapan bir tugay komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlere ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Suriye'de görevli bir tugay komutanının makam aracıyla emir astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde, binlerce yıllık köklü geleneklerimiz ile milli ve manevi değerlerimizden süzülen kurallara dayanan ve askerliğin temelini oluşturan disiplini sarsan bu tür davranışların kabul edilmesi mümkün değildir ve derhal gereği yapılmıştır. Böyle olayların yeniden yaşanmamasına yönelik her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tarz münferit hadiselerin tüm Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakacak şekilde değerlendirilmesi, ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla yerine getiren kahraman ordumuza zarar vermekten başka anlam taşımamaktadır."

İRAN CUMHURBAŞKANININ DÜŞEN HELİKOPTERİNİ ARAMA FAALİYETLERİ

Bakanlık kaynakları, İran Cumhurbaşkanının düşen helikopterini arama faaliyetleri ve İran tarafından yapılan son açıklamalarla ilgili de, " Türkiye kötü gününde İran'ın yardımına koşmuş, iyi komşuluk ve dostluğun gereğini yerine getirmiştir. O gün neler yaşandığı saat saat Sayın Bakanımız tarafından açıklanmıştır. Herkes arama çalışmalarını sosyal medyada canlı olarak izledi. Burada bizim açımızdan önemli ve gurur duyulması gereken 3 nokta var; acil durumlarda devlet kurumlarımızın koordineli ve süratli reaksiyonu, özellikle İHA teknolojisinde yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği nokta ve bu sayede kazandığımız yetenekler ile kabiliyetler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun yetişmiş personelinin yerli ve milli savunma sanayimiz sayesinde kazandığı bu kabiliyetleri ve teknolojiyi kullanma becerisidir" ifadeleri kullanıldı.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ

Bakanlık kaynakları, Resmi Gazete'de yayımlanan Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği ile ilgili sorular üzerine de, şunları kaydetti: "6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen Anayasa değişiklikleri doğrultusunda 'tüzük' kavramının Anayasadan çıkarılması ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19'uncu maddesinin başlığında yer alan 'tüzük' ibaresinin kaldırılarak 'yönetmelik' olarak yeniden düzenlenmesi sebebiyle mevcut hukuki duruma uygunluğunun, Yönetmeliğin, 1'inci sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında meydana gelen değişikliklere uyumunun, Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları Yönetmeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberliği Yönetmeliği ve Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği olmak üzere dört ayrı düzenleyici işlemin yönetmelik şeklinde tek mevzuat olarak daha kapsayıcı ve çağın gerektirdiği ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde düzenlenmesinin sağlanması maksadıyla 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' 32553 sayılı ve 22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmıştır."