Bakan Göktaş, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Güvenlik Korucusu Yahya Yıldız’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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Bakan Göktaş'tan şehit asker için taziye mesajı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Güvenlik Korucusu Yahya Yıldız için başsağlığı mesajı paylaştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.