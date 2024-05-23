Bakan Göktaş'tan şehit asker için taziye mesajı

Bakan Göktaş, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Güvenlik Korucusu Yahya Yıldız’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.