İzmir'e dolu yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İzmir'de bugün havanın kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu. Kent merkezinde saat 11.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Gaziemir ilçesinde ise aynı saatlerde yağmurla karışık dolu görüldü. Dolu yaklaşık 15 dakika sürdü.
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# İzmir, dolu, hava durumu, ISE
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.