- Yaşam

İzmir'e dolu yağdı

İzmir kent merkezinde sağanak, Gaziemir ilçesinde ise kısa süreli dolu etkili oldu.

İzmir'e dolu yağdı mask
İzmir'e dolu yağdı
İzmir'e dolu yağdı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İzmir'de bugün havanın kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu. Kent merkezinde saat 11.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Gaziemir ilçesinde ise aynı saatlerde yağmurla karışık dolu görüldü. Dolu yaklaşık 15 dakika sürdü.

# İzmir, dolu, hava durumu, ISE

23 May 2024 - 12:54 DHA İzmir- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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