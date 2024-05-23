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KYK yurtları emeklilere açılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı emeklilere ücretsiz tatilin detayları belli oldu. Buna göre Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlar, 2023-2024 akademik yılın tamamlanmasından sonra temmuz ayında 1 aylığına emeklilere açılacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda düzenlenen ‘Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması’ programında emeklilere yönelik yeni hizmetlerin hayata geçirilmesinde birçok paydaşın desteği olduğunu dile getirerek, KYK bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtların, 1 aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "KYK bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, 1 aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı" dedi.

SEYAHATSEVER MODELİ UYGULANACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilere açmak için çalışmalara başladı. Emeklilere ücretsiz tatil projesinde, geçen yıl gençler için uygulanan 'Seyahatsever Projesi' modeli uygulanacak. Gençler, başvurularını 444 0 472 (ALO GSB) aracılığı ile en az 1 gün

öncesinden iletişime geçerek, rezervasyon yaptırdı ve tercih ettikleri bölgedeki yurtta en fazla 5 gün boyunca konaklayabildi. Emekliler de benzer şekilde konaklama başvurularını 'ALO GSB' aracılığı yapacak ve 5 gün boyunca ücretsiz istedikleri bölgedeki KYK yurdunda konaklayabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ilde KYK yurtları, 2023-2024 akademik yılın tamamlanmasından sonra temmuz ayında 1 aylığına emeklilere açılacak. Emeklilerin konaklayacağı yurtlar belirlendikten sonra başvurular açılacak.

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23 May 2024 - 12:13 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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