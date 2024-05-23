Pençe Kilit bölgesinde güvenlik korucu şehit oldu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu Güvenlik Korucusu Yahya Yıldız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman güvenlik korucularımız ile jandarma teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.