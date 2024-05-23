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Pençe Kilit bölgesinde güvenlik korucu şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın şehit olduğunu duyurdu.

Pençe Kilit bölgesinde güvenlik korucu şehit oldu mask

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu Güvenlik Korucusu Yahya Yıldız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman güvenlik korucularımız ile jandarma teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

# Şehit, medya, sosyal, ile, Güvenlik

23 May 2024 - 12:04 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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