Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu Güvenlik Korucusu Yahya Yıldız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman güvenlik korucularımız ile jandarma teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.
- Asayiş
Pençe Kilit bölgesinde güvenlik korucu şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın şehit olduğunu duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.