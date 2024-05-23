Kırmızı bültenle aranıyorlardı, yakalandılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fransa tarafından " Uyuşturucu madde ticareti", "Kaçakçılık" ve "Kara para aklama" suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkarılan kırmızı difüzyon mesajıyla (Acil yakalama mesajı) "Uyuşturucu madde ticareti " ve "Ateşli silahlar" suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk'un İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sead Dedeic: 28 Şubat 2024 tarihinde Edirne İpsala Kara Hudut kapısından ülkemize giriş yapan ve hakkında 2024 yılı Nisan ayında İnterpol kırmızı bülteni yayınlanan Sead Dedeic, düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Marciano Eugene Ruimwijk: Hakkındaki Kırmızı Difüzyon mesajı 2024 yılı Nisan ayında yayınlanan Marciano Eugene Ruimwijk de ülkemize giriş yaparken yakalandı.Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bültenle aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.