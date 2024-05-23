Kırmızı bültenle aranıyorlardı, yakalandılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fransa tarafından " Uyuşturucu madde ticareti", "Kaçakçılık" ve "Kara para aklama" suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkarılan kırmızı difüzyon mesajıyla (Acil yakalama mesajı) "Uyuşturucu madde ticareti " ve "Ateşli silahlar" suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk'un İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sead Dedeic: 28 Şubat 2024 tarihinde Edirne İpsala Kara Hudut kapısından ülkemize giriş yapan ve hakkında 2024 yılı Nisan ayında İnterpol kırmızı bülteni yayınlanan Sead Dedeic, düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Marciano Eugene Ruimwijk: Hakkındaki Kırmızı Difüzyon mesajı 2024 yılı Nisan ayında yayınlanan Marciano Eugene Ruimwijk de ülkemize giriş yaparken yakalandı.Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bültenle aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.