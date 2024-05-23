Kick boksçu Elif'ten şampiyonluk

İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Elif Ceren Şanlı, 10 yaşında kick boks ile tanıştı. Kendisini savunmak ve öz güven kazanmak için babası Ali Şanlı tarafından kick boksa yönlendirilen Şanlı, 6 kez Türkiye şampiyonu, 2 kez de dünya üçüncüsü oldu. Milli sporcu Elif Ceren Şanlı, Wako Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda yaptığı 3 maçın ardından dünya şampiyonu olmaya hak kazandı.

'AVRUPA'NIN EN İYİ KADIN DÖVÜŞÇÜSÜ SEÇİLDİM'

Haftanın 6 günü kick boks çalıştığını anlatan Elif Ceren Şanlı, "Kick boksa 2016 yılında başladım, ilk maçımda yenildim. Daha sonra bu beni kamçıladı. 2022 yılında ilk kez gençler kategorisinde milli takıma girdim. İtalya'da dünya üçüncüsü oldum. Gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu oldum. Ayrıca Avrupa'nın en iyi kadın dövüşçüsü seçildim. 2024 gençler dünya kupasında, 56 kilogram k1 branşında şampiyon oldum. Toplam 10 kişiydik, 3 maç yaptım. 2 senedir kıl payı kaçırıyordum, bu sene şampiyonluk nasip oldu. Macaristan'da da şampiyon olup, ülkemizi ve bayrağımızı temsil etmek istiyorum" dedi.

'KIZ ARKADAŞLARIM DA YÖNELMEK İSTİYOR'

Bu spora ilk başladığında bazı olumsuz tepkiler aldığını söyleyen Şanlı, yılmadan devam ettiğini belirterek, "Küçükken pasif bir kız çocuğuydum. Öz güvenim hiç yoktu ve kendimi savunamıyordum. Babam dövüş sporuyla tanışmamı istedi. Kick boksa yazıldım ama buralara kadar geleceğimi hiç düşünmüyordum. Zamanla, çalıştıkça başarıların devamı geldi. Kendimle gurur duyuyorum, devamı geleceği için hevesliyim. Gittiğim yere kadar gideceğim. Başlarda bana 'Kız olduğun için bu sporu yapamazsın, sakatlanırsın, canın acır' demişlerdi. Fakat başarılı oldukça ailem de çevrem de fazlasıyla alıştı. Bu bana öz güven veriyor. Özellikle kadınlar için, kendimizi savunmak açısından çok önemli bir dal. Kız arkadaşlarım güzel tepkiler veriyor. Bu spora yönelmek isteyenler oluyor" diye konuştu.

'GURUR KAYNAĞIMIZ OLDU'

Üç çocuk babası, emekli Ali Şanlı ise "Öz güveni gelişsin diye bu sporu seçtik. İçine kapanık ve sessizdi. Mahallede aşırı şımarık çocuklara karşı kendini savunamıyordu. İlk maçında bırakır sanmıştım. Çünkü burnu kırılmıştı. 'Baba o kızı yeneceğim' dedi, azmetti ve yendi. Sonrasında devamı geldi. İlk başta teşvik ettim ama kendi azmiyle devam etti. Sürekli spor yapıyor. Hep yeni hedefler koyuyor. Maçlar yaklaştığında bazen günde 2 idman yapıyor, sabahları koşuyor. Okul birincisi de oldu. Gurur kaynağımız oldu. Kardeşleri de Elif'in başarılarına odaklandı. Küçük kardeşi de 8 ay önce kick boks öğrenmeye başladı" dedi.

Kulüp antrenörü Erkan Günerli de İstanbul'da Elif'e büyük destek verdiklerini söyleyip, "Maçlar güzel geçti. 3'ünü de net şekilde kazandı. Milli takımı temsil edecek. Ondan yeni şampiyonluklar bekliyoruz. İstanbul'da sesim kısıldı. Maçlar aksiyonlu olunca sporculara duyurmak için çok bağırdım. Sonunda şampiyon çıktığı için gururluyuz. Sesimiz kısılsa da sorun değil" diye konuştu.