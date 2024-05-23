HİTİT ODA ORKESTRASINDAN BAŞARILI KONSER

Abbas SATIR

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Hitit Oda Orkestrası Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesinin davetiyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir konser gerçekleşti. 20 Mayıs 2024 tarihinde Üniversitenin Taşlıçiftlik Yerleşkesi Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe başta TOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak olmak üzere akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Anadolu’nun en güzel türküleri

Şef Osman Çağatay Kaya yönetimindeki Hitit Oda Orkestrası klasik müziğin nadide örneklerinden film müziklerine, Anadolu müziğinin en güzel türkülerinden popüler müziklere kadar geniş bir repertuvarı dinleyicilerle buluşturdu. Programda “Inspector Clouseau Theme”, “Green Onions”, “Cold Frosty Morning”, “Bohemian Rhapsody” ve “Sarı Zeybek” gibi eserler enstrümantal olarak seslendirilirken “Ben Gidersem Sazım”, “Sevmek Nedir”, “Anlamazdın”, “Skyfall” ve “Hayat Bu İşte” parçaları çeşitli solistler eşliğinde icra edildi. Orkestraya bağlamasıyla Müzik Bölümü öğrencilerinden Umut Barış Demirel, solist olarak ise yine bölüm öğrencilerinden Sevilay Yalçın, Dilan Duman, Sinem Karaarslan, Zeynep Aykaç, Alparslan Öncül ve öğretim görevlisi Ceren Uygun Oğhan eşlik etti. Ayrıca Hitit Oda Orkestrasına flütüyle öğretim elemanı Hatice Tök, kemanıyla öğretim elemanı Akanda Doğan katkı sağladı.

Orkestra şefi Osman Çağatay Kaya ve öğretim elemanlarına çiçek ve belge takdimiyle sona eren konser müzikseverlerden büyük beğeni topladı.