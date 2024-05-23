Şahin'den taziye mesajı

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in mesajı şu şekilde; " Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Sayın Mesut Hastürk’ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm sevenlerine ve ABB ailemize sabırlar ve başsağlığı diliyorum."