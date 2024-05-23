OTOBÜSTE BİSİKLET UNUTULUR MU ?

Abbas SATIR

EGO Genel Müdürlüğü, 2021 ve 2022 yıllarında ANKARAY ve Metro vagonları ile istasyonlar başta olmak üzere EGO otobüslerinde unutulan ancak sahiplerine ulaşılamayan eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor.

1 yıl boyunca muhafaza edilen çantadan cüzdana, kıyafetten şemsiyeye, gözlükten kol saatine, tesbihten kitaba, elektronik cihazlardan bisiklete, ziynet eşyasından ayakkabıya kadar birçok farklı eşya, yapılacak açık artırma ile yeni sahiplerini bulacak.

Vatandaşların uygun fiyatla eşya satın almasını sağlayan uygulama, 26 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00’te Atatürk Spor Salonu Fuaye Alanı’nda gerçekleştirecek. Satışı gerçekleştirilecek eşyalardan elde edilen kazanç, EGO Genel Müdürlüğüne gelir olarak kaydedilecek.

2 binin üzerinde eşya var

EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri Sonsöz com tr. şu bilgileri verdi “2021 ve 2022 yıllarına ait Ego Genel Müdürlüğü’nün toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaları satışa sunuyoruz. Burada yaklaşık olarak 88 çeşit ürün ve 2 binin üzerinde de malzememiz var. 4721 Sayılı Kanunun 770. Maddesi gereği üzerinden 1 yıl geçen ürünleri satıyoruz. Elde edilen gelirler kuruma gelir olarak kaydediliyor. Geçen sene çok yoğundu bu sene çok çok yoğun. Açık artırma açılış fiyatını komisyonumuz belirliyor. Açık artırmayla satıldığı için ürün değerini açık artırmada buluyor.”

Açık artırmaya ilgi büyük

Unutulan eşyaların ihaleleri büyük ilgi görüyor. Her yıl düzenlenen ihalenin sıkı takipçisi olanlar arasında ikinci el eşya satıcıları yer alıyor. İhaleye ilgi gösterenler arasında ayrıca ihtiyaç sahiplerine yardımında bulunmak isteyen hayırseverler kadar çocuklarına hediye almak isteyen aileler de bulunuyor.