Tayvan adasında tatbikat yapma kararı

Çin Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 23-24 Mayıs tarihleri arasında Tayvan adası çevresinde askeri tatbikat gerçekleştirmek üzere ordu, donanma, hava kuvvetleri, roket kuvvetleri ve diğer kuvvetlerini organize etti. Tatbikat, ortak deniz ve hava muharebe hazırlık devriyeleri, kapsamlı savaş alanı kontrolünün ele geçirilmesi ve kilit hedeflere hassas saldırı gibi konulara odaklandı. Gemiler ve uçaklar Tayvan adası yakınlarındaki muharebe devriyelerine katıldı. Bu aynı zamanda ‘bağımsızlık’ isteyen ‘Tayvan bağımsızlığı’ ayrılıkçı güçleri provokasyonlarına karşı ciddi bir uyarıdır” denildi.

“ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ AMA HAZIRIZ”

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’in tatbikat kararını kınadıklarını belirterek, “Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye atan askeri tatbikat duyurusunu kınıyoruz. Sağlam bir irade ve itidal ile hazırız. Çatışma istemiyoruz, ancak çatışmadan da kaçınmayacağız. Ulusal güvenliğimizi koruyacak özgüvene sahibiz” dedi.