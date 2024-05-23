Gaziantep'te trafik denetimi

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Gaziantep, Nurdağı Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, İslahiye Mahallesi’nde dron destekli denetim yaptı. 3 ekip 10 personelle trafik kurallarına uyulması noktasında farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan denetimde; kural ihlali yaptığı tespit edilen 55 araca cezai işlem uygulandı.