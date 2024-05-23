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Gaziantep'te trafik denetimi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polis ekiplerinin dron destekli denetiminde 55 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Gaziantep'te trafik denetimi
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Gaziantep, Nurdağı Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, İslahiye Mahallesi’nde dron destekli denetim yaptı. 3 ekip 10 personelle trafik kurallarına uyulması noktasında farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan denetimde; kural ihlali yaptığı tespit edilen 55 araca cezai işlem uygulandı.

# Gaziantep, Nurdağı, polis ekibi

23 May 2024 - 10:54 DHA Gaziantep- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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