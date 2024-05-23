Tüketici güven endeksi yüzde 0,1 arttı

TÜİK, Mayıs 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, nisan ayında 80,46 iken mayıs ayında yüzde 0,1 oranında artarak 80,51 oldu. Alt detaylarına bakıldığında mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 0,4 artarak 65,3, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,01 azalarak 82,8, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,2 artarak 78,3, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 0,3 azalarak 95,6 oldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.