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İşyerine el bombası atıldı

Sultangazi'de tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atıldı. İş yerine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

İşyerine el bombası atıldı
İşyerine el bombası atıldı
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Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tekstil atölyesinin önüne gelen kapüşonlu şüpheli, havalandırma girişinden içeri pimi çekilmemiş el bombası attı. Şüpheli olayın ardından atölyenin önünden uzaklaştı. Tekstil atölyesine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği ve atölye sahibinin husumetlilerinin olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Diğer yandan şüphelinin atölyenin havalandırma girişinden el bombasını attığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde atölyenin önüne gelen kapüşonlu şüphelinin, bombayı atarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

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23 May 2024 - 10:33 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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