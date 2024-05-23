Piston operasyonunda 6 gözaltı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri tarafından, kentte çeşitli tarihlerde yaşanan gasp, yaralama ve kurşunlama olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmada, şüphelilerin sahte kimlikle kiralık araçlar kullandığı tespit edildi. Konum bilgileri bildirilen Yunus timleri, 3 ayrı aracı durdurdu. Yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Oluşturulan dijital arşiv ile yapılan çalışmalarda ‘Nitelikli yağma’ suçundan 13 yıl hapisle aranan şüpheli ile C.Ö. isimli bir şüpheliyi de otomobilinde 1 kiloya yakın uyuşturucuyla yakaladı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SON 1 AYDAKİ OPERASYONLARDA 18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan Yunus polisleri, son bir ay içerisinde hakkında arama kararı olan 76, narkotik suçundan da 98 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.