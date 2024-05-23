- Yaşam

Sonsöz Gazetesi'nden anlamlı kampanya

Sonsöz Gazetesi ve sonsoz.com.tr olarak sokak köpeklerinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayabilmeleri için, onların doğal yaşam alanlarına taşınmasını talep ediyoruz.

Sonsöz Gazetesi'nden anlamlı kampanya mask

Sonsöz Gazetesi ve sonsoz.com.tr Sokaklarda beraber yaşadığımız hayvanların sahiplendirilmediği takdirde öldürülmesi bizi derinden yaralıyor. Sokak köpeklerinin sokaklarda veya barınaklarda değil, mezarlıklarda değil kamu ve STK'ların iştiraki ile hazırlanan doğal yaşam alanlarında yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Birçok ülkede sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına yerleştirilmesi başarılı sonuçlar vermiştir ve bu uygulama Türkiye'de de hayata geçirilebilir.

Sokak köpeklerinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayabilmeleri için, onların doğal yaşam alanlarına taşınmasını talep ediyoruz. Bu hem hayvanların refahını artıracak hem de şehirlerdeki sokak köpeği sorununu azaltacaktır.

Lütfen bu önemli konuda sesimizi duyurmak için imza verin!

İmza vermek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz!

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23 May 2024 - 10:13 Ankara- Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

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