Tur şirketi sahibi oğlu tarafından öldürüldü

Olay, gece saatlerinde Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 5'inci katında meydana geldi. Erzurum'da uzun yıllar tur şirketi işleten 3 çocuk babası Fahrettin Aydın ile oğlu M.T.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.T.A. babasını tabancayla vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler Fahrettin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. M.T.A. Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Aydın'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.