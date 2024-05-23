Husumetlisini bacağından bıçakladı

Gaziosmanpaşa'da Merkez Mahallesi Salih Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.O. caddede yürüdüğü sırada husumetlisi tarafından takip edildi. Büfeden alışveriş yapan İ.O. kendisini takip eden kişinin 3 el ateş etmesi sonucu bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, çevredekiler silah sesleri üzerine yaralı İ.O.’nun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise incelemelerinin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.