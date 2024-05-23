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Husumetlisini bacağından bıçakladı

Gaziosmanpaşa’da caddede yürüyen İ.O., kendisini takip eden husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli 3 el ateş ederek olay yerinden kaçarken, bacağından vurulan İ.O. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Husumetlisini bacağından bıçakladı
Husumetlisini bacağından bıçakladı
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Gaziosmanpaşa'da Merkez Mahallesi Salih Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.O. caddede yürüdüğü sırada husumetlisi tarafından takip edildi. Büfeden alışveriş yapan İ.O. kendisini takip eden kişinin 3 el ateş etmesi sonucu bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, çevredekiler silah sesleri üzerine yaralı İ.O.’nun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise incelemelerinin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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23 May 2024 - 10:00 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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