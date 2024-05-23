Yunus polisler, mezun oldu

Motosikletli 'Yunus' polis timlerinin Diyarbakır’da 10'uncu dönem eğitimini başarıyla bitiren, 5’i kadın, 45 personel için tören düzenlendi. Kayapınar ilçesindeki törene İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve yardımcıları ile mezun polisler ve yakınları katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 'Yunus'ların motosikletleriyle yaptıkları akrobatik hareketler izleyenlerden alkış aldı. Yunus Marşı’nın okunduğu törende polislere sertifikaları verilerek, hatıra fotoğrafı çekildi. Eğitim alan polislerin Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır’da görev yapacağı öğrenildi. Törende ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus polisleri tarafından zeybek oynandı. Büyük beğeni toplayan oyunun ardından bir polis memuru açtıkları Türk bayrağını öperek İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’ya teslim etti.

‘DİYARBAKIR, 81 İL İÇERİSİNDE SUÇLARIN AZALTILMASINDA EN ÜST SIRALARA YÜKSELTİLMİŞTİR’

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak vazife aldığı 2022 yılı Ağustos ayında 100 personel ve 30 motosikletten oluşan Yunus ekibi sayılarını, 150 personel ve 52 motosiklete çıkardıklarını söyledi. Kaya, “Bugün mezun olan Yunus polisleri ile birlikte hem sayımızı hem gücümüzü daha da arttırmış olup, Diyarbakır'da polisimizin daha görünür olmasını emniyet hizmetlerinin daha kaliteli ve verimli olmasını hedeflemekteyiz. 2024 yılında ilimizde suçla mücadelede büyük mesafe kat ettik. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak önceki yıllara kıyasla tüm asayiş suçlarında önemli bir düşüş sağladık. Ülkemiz genelinde Diyarbakır ilimiz, 81 il içerisinde suçların azaltılmasında en üst sıralara yükseltilmiştir. Burada yükselişin ana etkenlerinden olan Yunus polislerinin daha fazla görünür olması olaylara en hızlı şekilde müdahale etmesinden kaynaklanmaktadır. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak suçla mücadelede daha fazla başarıya ulaşmayı hedefliyor ve var gücümüzle çalışıyoruz. İlimizde tüm suçlarda geçen yıla bir kıyasla yüzde 10 oranında bir azalma gerçekleştirilmiştir. Suça ve suçluya asla fırsat vermeyip oranlarını daha da azaltmak için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Suçla mücadelemiz kendine güven, kendisine güven anlayışıyla kararlılıklar sürecektir” dedi.

Törenin ardından kentte görev yapan ve başarı elde eden personellere İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya tarafından madalya verildi.