Amasya Tünelde motosiklet kazası

Amasya Ferhat Tüneli’nde Mehmet Yiğit Köknar’ın (19) kontrolünü yitirdiği 05 AL 006 plakalı motosiklet, yolun sağındaki bordür taşlarına çarparak devrildi. Yolda sürüklenen sürücü Köknar ve arkadaşı Kemal Korkut (25) yaralandı. İki yaralı kendi imkanlarıyla ayağa kalkarken, tünelden geçen araç sürücüleri yardıma koştu. Yaralılar, kazaya yardım için duran bir sürücünün otomobiliyle Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaskı bulunmayan sürücü Köknar’ın başını bordür taşlarına çarptığı için hayati tehlikesinin olduğu, arkadaşının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.