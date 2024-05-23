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Organize suç örgütüne operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen Mahzen-48 Operasyonu'nda elebaşılığını cezaevindeki 'Kertenkele' lakaplı Batuhan Tok'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Organize suç örgütüne operasyon mask
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Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Mahzen-48 Operasyonu düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah taşıma' ve 'silahla tehdit' suçlarını işleyen, elebaşılığını cezaevindeki 'Kertenkele' lakaplı Batuhan Tok'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalanırken; aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ile polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" dedi.

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23 May 2024 - 09:39 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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