Organize suç örgütüne operasyon

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Mahzen-48 Operasyonu düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah taşıma' ve 'silahla tehdit' suçlarını işleyen, elebaşılığını cezaevindeki 'Kertenkele' lakaplı Batuhan Tok'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalanırken; aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ile polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" dedi.