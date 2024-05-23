23 May 2024 - 09:08- Gündem G:

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul’da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu mask

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi bulunan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adres bilgileri tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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23 May 2024 - 09:08 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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