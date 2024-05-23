Karatutlu, ulaşım sorununa dikkat çekti

Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekil Dr. İrfan Karadutlu, deoprem bölgesinin sorunlarına daha odanlanılmasını söyledi. Kahramanmaraş şehir içinde sanayi ve havaalanı kavşaklarına acil battı çıktı ihtiyacı olduğunu ifade eden Dr. İrfan Karatutlu, “Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu’nun giriş-çıkış bağlantıları henüz yapılmamıştır. Türkiye'nin güneyini kuzeyine bağlayan Göksun tünellerinin çıkışı yıllardır yapılmamıştır, kazalara davet çıkarmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’ni Çukurova ve Akdeniz’e bağlayan Pazarcık Çevre Yolu bir an önce yapılmalıdır. Elbistan-Kahramanmaraş, Elbistan-Malatya yollarının çift şeritli hâle getirilmesi çalışmaları çok yavaş ilerlemektedir” dedi.

ÖZEL İHTİMAM BEKLİYORUZ

Deprem konutları ile artan yol ihtiyaçlarını da anımsatan Dr. İrfan Karatutlu şöyle devam etti: “Akyar bölgesinde binlerce deprem konutu yapılmıştır. Dolayısıyla Kahramanmaraş-Beşenli- Çağlayancerit yol yapımına bir an önce başlanmalıdır. Son olarak Kahramanmaraş'ın güney çevre yoluna ihtiyacı vardır.

Ulaştırma Bakanlığından deprem illerine, özellikle Kahramanmaraş'a özel ihtimam göstermelerini bekliyoruz.”