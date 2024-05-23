Niğde'de çiftçilere uyarı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, elma iç kurduna karşı birinci ilaçlama zamanının geldiği, üreticilerin ürünlerinde verim ve kalite sorunlarının yaşamaması için mutlaka ilaçlama yapılması gerektiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, elma iç kurdu birinci nesil birinci ilaçlamanın merkez, Sazlıca, Dündarlı, Gümüşler, Aktaş beldeleri ile Koyunlu, Fertek, Yeşilburç, Hacıbeyli ve aynı rakıma sahip yerleşim yerlerinde yapılması gerektiğini bildirdi.
Baş, ayrıca üreticilere ilaçlamayla birlikte karaleke-külleme, yaprak biti ve kırmızı örümceğe karşı duyarlı olunması uyarısında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.