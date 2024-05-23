Akay: "Gerede Ergene olmasın"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM’de yaptığı konuşmasında Gerede’deki OSB’lerden kaynaklı Gerede Çayı’nda meydana gelen kirliliğe dikkat çekerken, arıtma tesisinin yapımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Gerede Çayı’ndaki Kirlilik, 288 Kilometrelik Hatta 355 Binden Fazla İnsanı Etkiliyor

Gerede Çayı’ndaki kirliliği TBMM Genel Kurulu’nda dile getirerek Türkiye gündemine taşıyan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Gerede’de bulunan OSB’lerin deşarj ettiği kirli su yüzünden 288 kilometrelik hat boyunca 100’ü aşkın köyden geçtiğini ifade ederek, “TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP’li Akay, “Gerede Çayı, Bolu'nun Gerede ilçesinden, Karabük'ün Eskipazar ilçesinden ve 288 kilometre boyunca da 100'ü aşkın köyden geçmektedir.” dedi.

Gerede Çayı’nın bölgede yaşayan vatandaşların hayatını ne denli tehdit ettiğine dikkat çeken Akay, “Gerede Deri ve Karma OSB'ler üretim süreçlerinde yoğun kimyasal kullanmakta ve atık su arıtma tesisleri olmadığı için kirli endüstriyel atık sularını Gerede Çayı’na deşarj etmektedir. Kanserojen içerikli ağır metal, krom içerikli endüstriyel su bölgede kötü kokuya, çayda balık ve hayvan ölümlerine neden olmakta, köylülerin içme sularını tehdit etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Akay’dan Bakanlıklara Çağrı: 10 Yıldır Yapmadığınız Arıtma Tesisini Artık Hayata Geçirin

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çağrıda bulunan Milletvekili Akay, “Buradan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına çağrıda bulunuyorum: 288 kilometrelik hat boyunca 355 binden fazla insanımızın hayatı büyük tehlike altındadır. Yaşanan bu olumsuzlukların önüne geçmek için on yıldır yapmadığınız atık su arıtma tesisini tamamlayarak artık hayata geçirin.

Milletvekili Akay’dan Gerede Çayı’ndaki Kirlilik İçin Bakanlıklara Soru Önergesi

Konu hakkında ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na soru önergeleri veren Milletvekili Akay; Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesi ile Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesinde atık suyu by-pass yaparak, atık suların arıtılmadan Gerede Çayı’na deşarj edilmesini önlemek için hangi önlemlerin alındığını, Gerede Deri OSB’den Gerede Çayı’na atık suyunu arıtmadan deşarj eden firmalar tespit edilip edilmediğini, Gerede Çayı’nda yapılan denetimleri ve Gerede OSB’nin atık su arıtma tesisinin ne zaman faaliyete geçeceği sorularını sordu.