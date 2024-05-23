Şereflikoçhisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlik konseri düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da katıldı. Konser öncesinde gençlere seslenen Başkan Yavaş, "Gençler, sizlere çok güveniyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i sizlere, gençliğe emanet etmiştir. Biz de bu gençliğe güveniyoruz, sonuna kadar yanınızda olacağız ve destekleyeceğiz. İlelebet Cumhuriyet, ilelebet Cumhuriyet diyoruz" dedi.

'BİZE GÜVENENLERİN BAŞINI EĞECEK HİÇBİR İŞİN İÇERİSİNDE OLMADIK'

Yavaş, yerel seçimlerin asıl mimarının gençler olduğunu belirterek, "Bizim katkımız var ama asıl mimarı sizlersiniz. Ankara'nın dış ilçeleri maalesef hep mahrum bırakılmış. Biz, elimizden tutan belediye başkanlarıyla çalışmak istiyoruz. Bundan sonra bize düşen Mustafa Başkanımızla el ele vererek inşallah önümüzdeki bu 5 yılda ve son 5 yılda hem gençlerimizin keyif alacağı hem Şereflikoçhisar’da yaşayanların burada yaşamaktan keyif alacağa bir Şereflikoçhisar’ı yapmak, inşa etmek en büyük hedefimiz olacaktır. Biz, geçtiğimiz 5 yılda bize güvenenlerin başını eğecek hiçbir işin içerisinde olmadık" ifadelerini kullandı.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ise "Her gecenin aydınlığa kavuşacağını bildiren Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizim rehberimiz" dedi. Konserde Burcu Güneş, seslendirdiği şarkılarla büyük ilgi gördü.