- Gündem

Öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

Bingöl'de Müzik Öğretmeni Nagihan Dürçek, nefes borusuna leblebi kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
Öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
+1
Video için play'e tıklayın

Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu'nda, arkadaşlarının nefes almakta güçlük çektiğini gören öğrenciler, durumu hemen Müzik Öğretmeni Nagihan Dürçek'e bildirdi. Kız öğrencinin yardımına koşan Dürçek, koridora çıkardığı öğrenciye 'Heimlich' manevrasıyla müdahalede bulundu. Müdahale sonrası nefes borusundaki leblebi çıkan öğrenci, kendine geldi

Öte yandan, öğretmenin öğrencisine hayat kurtaran müdahale anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

# Öğrencisini, 'Heimlich' manevrasıyla, kurtardı, ISE, geldi, Güvenlik, bulundu, istanbul

23 May 2024 - 03:37 DHA Bingöl- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL