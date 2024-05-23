Öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu'nda, arkadaşlarının nefes almakta güçlük çektiğini gören öğrenciler, durumu hemen Müzik Öğretmeni Nagihan Dürçek'e bildirdi. Kız öğrencinin yardımına koşan Dürçek, koridora çıkardığı öğrenciye 'Heimlich' manevrasıyla müdahalede bulundu. Müdahale sonrası nefes borusundaki leblebi çıkan öğrenci, kendine geldi.
Öte yandan, öğretmenin öğrencisine hayat kurtaran müdahale anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.