23 May 2024 - 03:29- Asayiş G:

Gaziantep'te kaza: 1 ölü

Gaziantep'te, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atan minibüsten fırlayan sürücü Servet Aytekin, yaşamını yitirdi. 

Gaziantep'te kaza: 1 ölü mask
Gaziantep'te kaza: 1 ölü
Gaziantep'te kaza: 1 ölü
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Kaza, gece saatlerinde Büyükpınar Mahallesinde meydana geldi. Servet Aytekin yönetimindeki 27 ATR 193 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü minibüsten fırlarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Servet Aytekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Servet Aytekin'in cansız bedeni, savcı ve polislerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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23 May 2024 - 03:29 DHA Gaziantep- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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