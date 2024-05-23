- Asayiş

Muğla'da 66 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir koyda bulunan 10'u çocuk 66 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'da 66 kaçak göçmen yakalandı mask

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilçe jandarma ekipleri, dün saat 15.40'ta Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bir koyda kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ve ilçe jandarma ekipleri, 10'u çocuk 66 kaçak göçmeni yakaladı. 

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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23 May 2024 - 02:01 DHA Muğla- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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