23 May 2024 - 01:59 - Asayiş

Mısır tarlasını sulamaya giden genç kayboldu

Adana'nın Kozan ilçesinde mısır tarlasındaki sulamayı kontrol etmeye giden ve dünden bu yana haber alınamayan Adem Süzgün'ün (29) bulunması için çalışma başlatıldı.