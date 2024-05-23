Mısır tarlasını sulamaya giden genç kayboldu

Ailesiyle birlikte ilçeye bağlı Hamam köyünde tarım işçiliği yapan Adem Süzgün, dün öğlen saatlerinde çalıştıkları mısır tarlasındaki sulamayı kontrol etmeye gitti. Tarladan geri dönmeyen Süzgün'nden haber ailesi, kendisine telefonla da ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bölgede eğitimli köpeklerle arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1.5 kilometrelik alanda yapılan aramada Süzgün'e rastlanmadı. Ekipler, havanın kararması nedeniyle ara verdiği arama çalışmasına yarın yeniden başlayacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.