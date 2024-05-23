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Mısır tarlasını sulamaya giden genç kayboldu

Adana'nın Kozan ilçesinde mısır tarlasındaki sulamayı kontrol etmeye giden ve dünden bu yana haber alınamayan Adem Süzgün'ün (29) bulunması için çalışma başlatıldı. 

Mısır tarlasını sulamaya giden genç kayboldu mask
Mısır tarlasını sulamaya giden genç kayboldu
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Ailesiyle birlikte ilçeye bağlı Hamam köyünde tarım işçiliği yapan Adem Süzgün, dün öğlen saatlerinde çalıştıkları mısır tarlasındaki sulamayı kontrol etmeye gitti. Tarladan geri dönmeyen Süzgün'nden haber ailesi, kendisine telefonla da ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bölgede eğitimli köpeklerle arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1.5 kilometrelik alanda yapılan aramada Süzgün'e rastlanmadı. Ekipler, havanın kararması nedeniyle ara verdiği arama çalışmasına yarın yeniden başlayacak.

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23 May 2024 - 01:59 DHA Adana- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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