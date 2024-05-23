- Asayiş

Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama

Kahramanmaraş'ta, boya fabrikasında patlayan buhar kazanının altında kalan 3 işçi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama mask
Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama
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Olay, saat 23.00 sıralarında Karacasu Mahallesi’ndeki bir boya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikadaki buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlamada 3 işçi kazanın altında kalarak ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya ulaşan ekipler tarafından kurtarılan işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi.  İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler, hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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23 May 2024 - 01:57 DHA Kahramanmaraş- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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