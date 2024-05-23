23 May 2024 - 01:41- Asayiş G:

Yolda yürürken tabancayla vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada kişi ya da kişiler tarafından tabancayla vurulan Davut T. (23), yaralandı. 

Yolda yürürken tabancayla vuruldu
Yolda yürürken tabancayla vuruldu
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Olay, saat 22.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Yeşilbursa Caddesi’nde yürüyen Davut T., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla vuruldu. Sol bacağından yaralanan Davut T. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi  sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Davut T., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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23 May 2024 - 01:41 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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