Yolda yürürken tabancayla vuruldu

Olay, saat 22.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Yeşilbursa Caddesi’nde yürüyen Davut T., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla vuruldu. Sol bacağından yaralanan Davut T. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Davut T., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.