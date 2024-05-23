MEB: "Dünya Eğitim Forumu" düzenlendi"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'ten yapılan açıklamada :



"19-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Eğitim Forumu'nda eğitim bakanlıkları, üniversiteler, eğitim alanında çalışan kuruluş ve şirketler ile uzmanlar bir araya geldi. Eğitimde karşılaşılan zorluk ve fırsatların değerlendirildiği kapsamlı bir faaliyet olan forumda, dünyanın çeşitli yerlerinden konuşmacıların katıldığı oturumlar düzenlendi.

YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı, "Yapay Zekâ, Teknoloji ve Geleneksel Eğitimin Dengelenmesi" başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

Genel Müdür Canlı, dünyanın farklı ülkelerinden gelen bakan ve eğitimcilere hitap ettiği konuşmasına Gazze'deki insanlık dramına değinerek başladı. Canlı, "Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmak, akli ve ahlaki vicdanını kaybetmiş bir karanlığa sahip çıkmakla eşdeğerdir. İnsanlık onurunun açıkça çiğnendiği bu büyük trajedi karşısında özellikle eğitimcilerin güçlü bir inisiyatif alması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

"Eğitimde yapay zekâ"



Konuşmasının devamında, formun ana gündemini oluşturan teknoloji ve yapay zekâ ile eğitim arasındaki ilişkiselliğe değinen Canlı, "Yapay zekâ uygulamaları, öğrencilere kendi kendine öğrenme fırsatları sunuyor, gerçek zamanlı geri bildirimler sağlıyor, sorgulamalarını derinleştiriyor ve üretkenliklerini artıracak araçlar sunuyor. Bilimsel araştırmalar yapay zekâ teknolojilerinin gelecekte eğitim ortamının ayrılmaz bir parçası olacağı yönünde önemli bulgular ortaya koyarken eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi temel becerilerin korunması ve geliştirilmesi gerektiğine de dikkat çekiyor." diye konuştu.

Eğitimin doğası itibarıyla dinamik bir alan olduğunu belirten Canlı, "Teknolojinin hızlı gelişimi, yapay zekânın eğitim sistemlerine entegrasyonunu kaçınılmaz hâle getirdi. Türkiye olarak biz de yapay zekânın eğitimde sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak için çalışıyoruz. Bu teknolojileri, eğitimcilerimizin ve öğrencilerimizin etik ve yaratıcı bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla çabalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Millî Eğitim Bakanlığının yeni maarif modeline de değinen Canlı, insan ve insanlık odaklı bir anlayışla hazırlanan maarif modeli vasıtasıyla ahlaki ve etik sorumlulukları göz ardı etmeden teknolojinin eğitimdeki kullanım alan ve değerini artırma gayretine aralıksız bir şekilde devam edileceğini kaydetti.

Canlı, forum kapsamında Özbekistan Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanlığı, British Council temsilcileri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Canlı, program çerçevesinde Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğini de ziyaret ederek Büyükelçi Osman Koray Ertaş ile görüştü." denildi.