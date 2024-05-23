Haymana'da Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri

Haymana Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada:
"Baharın bereketin müjdecisi Hıdırellez'i türkülerle halaylarla kutlayacağımız şenliğimize tüm hemşehrilerimiz davetlimizdir.
25 Mayıs Cumartesi
10.00-17.00
Kutluhan Mesire Alanı" denildi.
Baharın bereketin müjdecisi Hıdırellez'i türkülerle halaylarla kutlayacağımız şenliğimize tüm hemşehrilerimiz davetlimizdir.
?️ 25 Mayıs Cumartesi
⏰ 10.00-17.00
? Kutluhan Mesire Alanı pic.twitter.com/7Qsmgw7koh
— Haymana Belediyesi (@HaymanaBelediye) May 22, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.