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Kızılcahamam'da millet bahçesinde bilgi yarışması

Kızılcahamam Belediyesi: "Çocuk Kütüphanemizde Perihan Erdoğan Ortaokulumuz tarafından düzenlenen 6 ilkokulumuzun katıldığı İstanbul’un Fethi konulu bilgi yarışması gerçekleştirildi." ifadelerine yer verdi.

Kızılcahamam'da millet bahçesinde bilgi yarışması mask
Kızılcahamam'da millet bahçesinde bilgi yarışması
Kızılcahamam'da millet bahçesinde bilgi yarışması
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Kızılcahamam Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Millet Bahçemizde Bilgi Yarışması Heyecanı

Çocuk Kütüphanemizde Perihan Erdoğan Ortaokulumuz tarafından düzenlenen 6 ilkokulumuzun katıldığı İstanbul’un Fethi konulu bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Belediye Başkanımız Süleyman Acar ve Kaymakamımız Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu da etkinliğe katılarak öğrencilerimizin heyecanına ortak oldular." denildi.

# Kızılcahamam Belediyesi, Süleyman Acar, Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, yer, sosyal, medya, Erdoğan, istanbul

23 May 2024 - 01:19 Ankara/ Kizilcahamam- Yaşam

Mahreç  Şevval Ateş

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