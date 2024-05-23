Kızılcahamam'da millet bahçesinde bilgi yarışması

Kızılcahamam Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Millet Bahçemizde Bilgi Yarışması Heyecanı
Çocuk Kütüphanemizde Perihan Erdoğan Ortaokulumuz tarafından düzenlenen 6 ilkokulumuzun katıldığı İstanbul’un Fethi konulu bilgi yarışması gerçekleştirildi.
Belediye Başkanımız Süleyman Acar ve Kaymakamımız Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu da etkinliğe katılarak öğrencilerimizin heyecanına ortak oldular." denildi.
Millet Bahçemizde Bilgi Yarışması Heyecanı
Çocuk Kütüphanemizde Perihan Erdoğan Ortaokulumuz tarafından düzenlenen 6 ilkokulumuzun katıldığı İstanbul’un Fethi konulu bilgi yarışması gerçekleştirildi. pic.twitter.com/KOxCrP9o0i
— Kızılcahamam Belediyesi ?? (@kizilcahamambel) May 22, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.