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Beşiktaş Trabzonspor için hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ardından kampa girdi.

Beşiktaş Trabzonspor için hazır
Beşiktaş Trabzonspor için hazır
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Atatürk Olimpiyat Stadı’nda teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5’e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan Beşiktaş’ın antrenmanını başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası final maçında yarın saat 20.45’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

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22 May 2024 - 22:46 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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