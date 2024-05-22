Beşiktaş Trabzonspor için hazır

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Atatürk Olimpiyat Stadı’nda teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5’e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan Beşiktaş’ın antrenmanını başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası final maçında yarın saat 20.45’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.