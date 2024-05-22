Beşiktaş Trabzonspor için hazır

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5’e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan Beşiktaş’ın antrenmanını başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.
Siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası final maçında yarın saat 20.45’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.