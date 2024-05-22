- Spor

Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 38. ve son haftasında, 26 Mayıs günü sahasında ağırlayacağı İstanbulspor maçı için hazırlıklara başladı.

Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı mask
Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı
Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı
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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlarken ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel uygulamalarla tamamladı.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek

# Fenerbahçe, Süper Lig, istanbulspor, ardından

22 May 2024 - 22:42 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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