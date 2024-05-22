Yavaş, vefat haberini duyurdu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir süredir sağlık sorunları yaşayan ABB Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Hastürk'ün vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Yavaş paylaşımında;
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ABB Mali Hizmetler Daire Başkanımız, kıymetli mesai arkadaşım Mesut Hastürk'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm ABB camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ABB Mali Hizmetler Daire Başkanımız, kıymetli mesai arkadaşım Mesut Hastürk'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm ABB camiamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/KHnTegcPU5
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 22, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.