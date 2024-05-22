Yavaş, vefat haberini duyurdu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir süredir sağlık sorunları yaşayan ABB Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Hastürk'ün vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yavaş paylaşımında;

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ABB Mali Hizmetler Daire Başkanımız, kıymetli mesai arkadaşım Mesut Hastürk'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm ABB camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.