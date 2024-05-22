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Yavaş, vefat haberini duyurdu!

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından ABB Mali Hizmetler Daire Başkanı, Mesut Hastürk'ün vefat haberini duyurdu.

Yavaş, vefat haberini duyurdu! mask

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir süredir sağlık sorunları yaşayan ABB Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Hastürk'ün vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yavaş paylaşımında;

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ABB Mali Hizmetler Daire Başkanımız, kıymetli mesai arkadaşım Mesut Hastürk'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm ABB camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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22 May 2024 - 22:04 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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