"Uluslararası Afet Film Festivali 2024" başladı

CSO Ada Ankara'da başlayan ve moderatörlüğünü Anadolu Ajansı (AA) Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Dr. Barışkan Ünal'ın yaptığı festivalde, savaş, göç ve medya konuları ele alındı.
Festivale, konuk olarak Prof. Dr. Murat Erdoğan, Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Evecen, AA Foto Muhabiri Mustafa Deveci ile AA Foto Muhabiri Erçin Ertürk katıldı.
Deveci, konuşmasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sırasında bölgede tanıklık ettiği olayları ve deneyimlerini paylaştı.
Ertürk ise bölgede takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı ile 6 Şubat depremlerinde edindiği deneyimleri izleyicilere aktardı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.