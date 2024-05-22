“Kaptan çok fedakar bir oyuncu”

Yarın oynanacak final maçının seyir keyfinin yüksek bir maç olmasını beklediğini aktaran Topraktepe, "Maçtan önce ve sonra futbolun, güzel şeylerin konuşulduğu seyredenlerin zevk aldığı bir maç olmasını temenni ediyorum. Beşiktaş her zaman şampiyonluk kovalayan bir takım. Bu sene biraz sıkıntılı dönemler geçirdik. Bu kupayı seyircimize armağan edip onları mutlu etmek istiyoruz. Final maçları çok farklı oluyor. Futbol oynarken de final maçlarının atmosferinin farklı olduğunu yaşadık. Şimdi hoca olarak analizlerimizi yaptık. Oyuncularla fikir alışverişi yaptık. Maçın sonucu bizim açımızdan inşallah iyi olur. Beşiktaş'ta oyuncuyken hem şampiyonluk hem Türkiye Kupası kazandım. Teknik direktör olarak kupayı kazanmanın farklı bir duygu olacağına inanıyorum. Bu görev hem çok heyecanlı hem de çok stresli. Yarın inşallah kazandığımızda çok farklı duygular olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

“KAPTAN ÇOK FEDAKAR BİR OYUNCU”

Serdar Topraktepe, kaptan Necip Uysal’dan övgüyle söz ederken konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kaptan, Beşiktaş için çok önemli, çok fedakar bir oyuncu. Kaptanın hiçbir zaman oynamam dediğini görmedim. Takım içinde birlik beraberliği sağlayan en önemli faktör. Bizim takımımızda olması benim açımdan rahatlatıcı bir şey."

Topraktepe, "Bütün futbolcularımız oynamak istiyor. Ufak tefek sıkıntıları olanlar var ama herkes oynamak istiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

NECİP UYSAL: BU KUPAYLA TARAFTARIMIZI SEVİNDİRMEK İSTİYORUZ

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal ise yarın kendileri için sezonun en önemli maçı olacağının altını çizerek, "Bu sezon çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Taraftarımızı çok üzdük. Elimizde bir kupa var. Bütün arkadaşlarımız bunun bilincinde. Bunun ne demek olduğunu konuştuk. İyi bir analiz yaptık. Bu kupayla taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. Bu sezon kötü gidiyor ama taraftarın desteği her zaman vardı. Yarın da bu desteği bekliyoruz. Biz de elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Kazanırsam 9’uncu kupam olacak. Kupa kazanmak çok güzel. Bu zamana kadar çok maç oynadım ama Türkiye'de 100 maç oynayıp 1 maçta hata yapınca sıkıntı oluyor. Sosyal medyayla ilgilenmiyorum. Önüme bakıyorum" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI: AHMET SUAT ÖZYAZICI’DAN SONRA GELEN BİR TEKNİK ADAM OLMAK İSTİYORUM

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadelede bireysel performansların belirleyici olacağını aktararak, “Finale kalmak güzel, finalde de dost olmak bence çok güzel. Başlarken 150 takımın yarıştığı bugün itibarıyla iki takımın finali oynadığı, hak ettiği bir maç. İki takım da bunu almak istiyor. Biz de bunu Trabzonspor tarihine tekrar yaşatmak istiyoruz. Beşiktaş 10, biz 9 kere almışız. Bunu eşitlemek istiyoruz. Rakibimiz çok değerli oyuncu grubuna sahip. Finalleri oynamak çok farklı duygular. Anlar, bireysel performanslar belirleyici olacak. Özellikle son 2 aydır oyun olarak çıkıştayız. Yarın akşam oyunun konuşulduğu, kaybedenin kazananı alkışladığı, kazananın da kaybedene saygı gösterdiği bir futbol festivali olması açısından, insanları sahanın içine çekmemiz açısından bizim için fırsat olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor için 10’uncu kupa. Ben Trabzon’da tüm kupalara sahip olan Ahmet Suat Özyazıcı’dan sonra gelen bir teknik adam olmak istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“FİNAL OYNAYAN HER TAKIM SON DERECE BAŞARILIDIR”

Avcı, final oynamanın oyuncu için de teknik adamlar için de çok değerli olduğunu belirterek, “Herkes kazanmıştır aslında. Final bittikten sonra madalyanı alıp çıkıyorsun. Bugün ligi 3’üncü bitiriyorsun, 17 takımı geride bırakıyorsun, başarısız ilan edilemezsin. Aslında kaybeden değilsindir. Yarıştığım tüm kategorilerde önce oyunu ve oyuncuyu geliştirmek için çalıştım ve bunun tacı olan kupalar almak istedim. Finaller de kaybettim. Bugün belki kazanırken o kaybettiğim finallerin bana katkısı oldu. Burada final oynayan her takım son derece başarılıdır” diye konuştu.

“TRANSFERLERİN YÜZDE 50’Sİ BİTTİ”

Abdullah Avcı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kupa kazanmak bizim için ulaşılabilir 2 hedeften biriydi. Kupa kazanmak büyük camialarda, ileriye yönelik daha pozitif bakmanı, hızlandırmanı gerektiriyor. Önümüzdeki sezonun planlamasıyla ilgili zaten çalışıyoruz. Bu kupayı almak bizim daha ivmeli çalışmamızı sağlayacak. Bütün sezon başı planlaması da yapıldı. Transferlerin de yüzde 50’si bitti. Bu kupayı kazanıp kalktığın zaman ertesi sabah kendini daha cüretkar, daha pozitif hissediyorsun.”

“NECİP UYSAL, HARİKA BİR KAPTAN”

Bir dönem eski öğrencisi olan siyah-beyazlı takımın kaptanı Necip Uysal hakkında da konuşan Avcı, “Necip Uysal harika bir oyuncu, harika bir kaptan. Böyle oyuncular kolay kolay yetişmiyor. Böyle oyunculara sahip çıkmamız gerekiyor” diyerek konuşmasını bitirdi.

UĞURCAN ÇAKIR: KUPAYI KAZANARAK TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, yarın Fair-Play’in konuşulduğu bir maç olmasını dilediğini anlatarak, “Çünkü hakemler bu sezon özelinde çok konuşuldu. Beşiktaş büyük bir camia. Çok iyi oyunculara sahip. Ama biz de Trabzonsor olarak kupayı kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bizim bu sezon özelinde sadece kupa ve üçüncülük hedefimiz vardı. Bir nebze olsun kupayı alarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah futbolun konuşulduğu güzel bir ortam olur ve kazanan taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.

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