Ankara'da uyuşturucu operasyonu yapıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.S.B., B.A. ve S.S.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilen adrese, bugün düzenlenen operasyon sonucunda, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda; 2.2 kilogram kubar esrar, 120 kök kenevir, 85 litre sıvı gübre, 8 adet ışık kaynağı, 8 adet havalandırma filtresi, 4 adet iklimlendirme sistemi, 4 adet hava konnektörü ve 2 adet hassas terazisinin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi hakkındaki işlemler devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.