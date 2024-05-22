Veli Gündüz Şahin sözünü ne zaman tutacak?

Melisa SAPAZ

AK Parti 30 gün boyunca sahiplendirilemeyen sokak köpeklerinin iğne ile 'uyutulmasının' öngörüldüğü yasa teklifini yarın Meclis’e sunuyor. Bu hazırlanacak olan yasayla beraber, tartışmalarda beraberinde geldi. Hayvanseverler tepkilerini göstermeye devam ederken, Mamak belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’in sokak hayvanları için oluşturduğu proje de gündeme geldi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAŞAM ALANI NE ZAMAN YAPILACAK?

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, gerçekleştirecekleri projeleri açıklarken sokak hayvanları için bir yaşam alanı oluşturacaklarını, bu yaşam alanının içinde veteriner kliniği ve kafelerin bulunacağını, sokak hayvanları için barınak değil tamamen bir yaşam alanı olacağını ifade etmişti.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’nin bu projesi üzerine yaşam alanının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken, Şahin’in bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor.

VATANDAŞ TEPKİLİ! BELEDİYELER HAREKETE GEÇMELİ!

AK Parti'nin Meclis'e sunmayı planladığı bu yasa, sosyal medyada vatandaşların tepkisini toplamaya devam ediyor.

Vatandaşlar, sokak hayvanlarının uyutulmasının bir çözüm olup olmadığını ve belediyelerin bu konuda neler yapacaklarını merak ediyor. Belediyeler ve STK'lar’dan bu yasaya karşı büyük tepkiler bekleniyor.