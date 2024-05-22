Kütahya'da feci kaza: 13 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Emet ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. R.İ. yönetimindeki 43 AFF 02 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek, yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Minibüsten yaralı olarak çıkarılan 3'ü ağır 14 kişi, ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen minibüs sürücüsü R.İ. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.