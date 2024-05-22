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Kütahya'da feci kaza: 13 yaralı

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Kütahya'da feci kaza: 13 yaralı mask
Kütahya'da feci kaza: 13 yaralı
Kütahya'da feci kaza: 13 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Emet ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. R.İ. yönetimindeki 43 AFF 02 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek, yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Minibüsten yaralı olarak çıkarılan 3'ü ağır 14 kişi, ilk müdahalenin  ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen minibüs sürücüsü R.İ. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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22 May 2024 - 19:50 DHA Kütahya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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