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Pervari- Hizan karayolunda heyelan!

Siirt'in Pervari ilçesi ile Bitlis’in Hizan ilçesini birbirine bağlayan karayolu, yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Pervari- Hizan karayolunda heyelan! mask
Pervari- Hizan karayolunda heyelan!
Pervari- Hizan karayolunda heyelan!
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Pervari ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, Pervari ilçesi ile Bitlis’in Hizan ilçesi arasındaki Beğendik Teressübbat Tüneli mevkisinde heyelan medyana geldi. Yağışın etkisiyle yumuşayan yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığını, yola düştü. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye Karayolları ve Beğendik Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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22 May 2024 - 19:33 DHA Siirt- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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