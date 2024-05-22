Pervari- Hizan karayolunda heyelan!

Pervari ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, Pervari ilçesi ile Bitlis’in Hizan ilçesi arasındaki Beğendik Teressübbat Tüneli mevkisinde heyelan medyana geldi. Yağışın etkisiyle yumuşayan yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığını, yola düştü. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye Karayolları ve Beğendik Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.