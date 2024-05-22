Whatsapp'a yeni güncelleme geliyor

WhatsApp, yeni bir özellik ekleyerek kullanıcılarına sohbet balonlarının rengini değiştirme imkanı tanıyacak. Bu sayede kullanıcılar, WhatsApp'ı istedikleri gibi özelleştirebilecekler. Özellik şu anda test aşamasında ve ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.