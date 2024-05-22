- Yaşam

İmamoğlu'ndan müjde!

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni açılacak yaşam merkezlerinin açılışını duyurdu.

İmamoğlu'ndan müjde! mask

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya pşatformu X'ten yeni açılacak olan yaşam merkezlerinin müjdesini verdi. 

İmamoğlu paylsşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bugün önce Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve ekibiyle sonra Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve ekibiyle bu ilçelerimizin 5 yılını planladık. Sonra da Maltepe’de çok güzel bir yaşam merkezinin temelini attık. Hayırlı olsun."

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22 May 2024 - 17:44 - Yaşam

Mahreç  Zehra Önen

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