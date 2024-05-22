İmamoğlu'ndan müjde!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya pşatformu X'ten yeni açılacak olan yaşam merkezlerinin müjdesini verdi.
İmamoğlu paylsşımında şu ifadelere yer verdi;
"Bugün önce Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve ekibiyle sonra Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve ekibiyle bu ilçelerimizin 5 yılını planladık. Sonra da Maltepe’de çok güzel bir yaşam merkezinin temelini attık. Hayırlı olsun."
Bugün önce Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve ekibiyle sonra Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve ekibiyle bu ilçelerimizin 5 yılını planladık. Sonra da Maltepe’de çok güzel bir yaşam merkezinin temelini attık. Hayırlı olsun. @onursaladiguzel @koymenesin pic.twitter.com/mPIGkJUv3l
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 22, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.