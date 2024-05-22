İmamoğlu'ndan müjde!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya pşatformu X'ten yeni açılacak olan yaşam merkezlerinin müjdesini verdi.

İmamoğlu paylsşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bugün önce Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve ekibiyle sonra Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve ekibiyle bu ilçelerimizin 5 yılını planladık. Sonra da Maltepe’de çok güzel bir yaşam merkezinin temelini attık. Hayırlı olsun."