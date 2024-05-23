İLANEN TEBLİGAT

1- Tebliğ Çıkarma Merci : Çankaya Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman

Müdürlüğü

2- Tebliğ Olunacak Firma Adı ve Adresi : Ank06 Elektirk Gıd Temizlik İnşaat Metal Hırdavat Hazır Beton Pazarlama Ltd. Şti . (Cumhuriyet V.D.-0701104495) Bayraktar Mah. Koza 1 Cad. Sağıroğlu Apt. No:138 Kapı No:9 Çankaya/ANKARA

3- Tebliğ Olunacak Evrakın Özeti : İzlenebilirlik ve Şahit Numune Kullanım Hakkı

4- Tebliğin Konusu : Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından 07.06.2023 tarihinde Zeyrek Mah. İtfaiye Cad. No:25/A Fatih /İSTANBUL adresindeki Fatih Gıda-Ali NAYMAN yapılan resmi kontrol sırasında Selçuklu Mah. Sultan Murat Cad. No:8/2 Aziziye/ERZURUM adresinde faaliyet gösteren işletmeniz tarafından üretilen "Yörsan Tereyağ (STT: 01.10.2023, PNO: 094)" ürününden numune alınmıştır.

Türk Gıda Kodeksine yağ oranı ve bitkisel yağ içeriği acısından uygun olmaması sonucunda numunenin alındığı işletmeden alınan faturada bilgileriniz bulunması üzerine izlenebilirliğin ve şahit numune kullanım hakkını itirazının yapılması için firmanız adına valilik panosunda 29.02.2024-29.03.2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile askıda tutularak ilanen tebligat yapılmıştır. Yapılan ilanen tebligat üzerine firmanız tarafından yasal süre içerisinde Çankaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne izlenebilirliğin sağlanması veya şahit numune kullanım hakkı için herhangi bir başvuruda bulunulmadığından dolayı 26.04.2024 tarih ve E-97596983-020-13965183 sayılı yazı ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 40'ıncı maddesinin 1. fıkrasının (l) bendine istinaden 165.643TL (YüzaltmışbeşbinaltıyüzkırküçTürkLirası) idari yaptırım uygulanmıştır.

Bahse konu idari para cezasının tebliği tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Çankaya Kaymakamlığı Mal Müdürlüğüne ödemesi gerekmektedir. İdari para cezasının indirimli olarak ödenebilmesi için ödemenin Kanun yoluna başvurulmadan önce yapılması gerekmektedir. İdari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren en geç 30(otuz) gün içerisinde ödenmesi halinde ¼(bir bölü dört) oranında peşin ödeme indiriminden yararlanılabilir. Süresinde ödenmeyen idari para cezalarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır.

Kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren 15(onbeş) gün içinde Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz edilebilir.

Konu gereği adı geçen işletmeye yukarıda yazılı adresine tebligat yapılamaması ve başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılması gereği doğmuştur.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52. maddesi uyarınca, bu ilanen tebligat son yayımlandığı tarihten itibaren 15(onbeş) gün sonunda tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.



