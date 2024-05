İLANEN TEBLİGAT

1- Tebliğ Çıkaran Merci :Ankara Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

2- Tebliğ Olunacak Firma Adı ve Adresi :Nefis Anteplim Unlu Mamülleri Gıda İnş. İhr.İth. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Kayaş Mah. Kayaş Cad. No:135/10 Mamak/Ankara



3- Tebliğ Olunacak Evrakın Özeti :İdari Yaptırım Kararı Konulu Yazışma



4- Tebliğin Konusu : Güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla Mudanya Birlik Naturel Sızma Zeytinyağı-5L adlı ürün için yapılan izlenebilirlik denetimlerde; işletmeniz tarafından söz konusu ürün için 04.08.2023 tarih ve GIB 2023000000590 no ile fatura düzenlediğiniz belirlenmiştir. Faturalandırdığınız ürüne ait izlenebilirliği sağlamaya yönelik her türlü bilgi/belge/faturanın yasal süre içerisinde İl Müdürlüğümüze ibraz edilmemiştir. Bu nedenle 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendi gereğince, Müdürlük Makamının 15.15.2024 tarih ve 14246589 sayılı kararı ile 73.143,00TL (yetmişüçninyüzkırküç Türk Lirası) idari para cezası verilmiştir. Bahse konu durum için Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrol Görevlileri tarafından işletmenize resmi kontrol ve denetime gelinmiş olup Kayaş Mah. Kayaş Cad. No:135/10 Mamak/Ankara adresinde olmadığınız tespit edilmiştir.

Adı geçen işletmeye yukarıda yazılı adresine tebligat yapılamaması ve başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılması gereği doğmuştur.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52. maddesi uyarınca, bu ilanen tebligat son yayımlandığı tarihten itibaren 15(onbeş) gün sonunda, tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.