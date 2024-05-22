22 May 2024 - 16:40- Gündem G:

AVM’de intihar girişimi

Ankara'nın gözde alışveriş merkezlerinden biri olan ANKAmall’ün çatısına çıkarak çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaş, gergin anların yaşanmasına neden oldu.

AVM’de intihar girişimi
AVM’de intihar girişimi
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ANKAmall Alışveriş Merkezi’nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaş, gergin anların yaşanmasına neden oldu. Olay, saat 16:43 sıralarında Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ANKAmall’ün çatısına çıkan vatandaş geçim sıkıntısı nedeniyle intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ve polis ekipleri intihar girişiminde bulunan kişiyi vazgeçirdi. Vatandaş çatıdan indirildi.

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22 May 2024 - 16:40 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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